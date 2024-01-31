Промокоды на скидку Zaka-Zaka в Таджикистане

Отзывы покупателей

Про сайт рассказал младший брат, мы с ним оба заядлые геймеры. Просто огромный выбор игр, глаза разбегаются. Отличная тема предзаказ, можно реально сэкономить и получить бонусы, а халяву я люблю! Приобрел "Оvеrkill’s the walking dead", с нетерпением жду релиза, что бы сыграть. Брательнику подарил Space Hulk: Tactics с огромной скидкой, он в полном восторге. Олег

Олег 29.10.2018

Большое количество игрух, по классным ценам. Так еще на скидки попасть можно. Затарился по полной программе. Илья

Илья 08.10.2018

Огонь! выхватил FarCry 5 Deluxe мать его EDITION за 1599 рубчиков (в стиме 2699р.). Плюсом зацепил Rust (разница 134р.). Спасибо "Осенней акции" - кому-то в школу, а кому-то "чёрная среда" покупок! Sarmat

Sarmat 09.09.2018

Ребят, приобрел The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ключ подошел Роботает, игра четкая Денис

Денис 28.08.2018

Магазин просто топчик! Купил ГТА 5 со скидкой считай в два раза дешевле. Другие популярные игрули так же можно взять дешевле! Саня

Саня 17.08.2018

Зачетный сайт, все без обмана. Ключи присылают быстро. Есть все новинки по нормальной цене, а если не новинки - то часто по акции можно взять. Анна

Анна 27.07.2018

Давненько здесь покупаю игрухи. Из последнего играл в DOOM 2016 года. Ценами в магазине доволен, выбор хороший. Игорь

Игорь 21.07.2018

я вот с нового года только тут брал игры. Оказалось дешевле чем в том магазе, который знал раньше. А также выбор внушительней + куча акций мне выгодных. Всего за всё время брал 11 игр, из последних Фар Край пятый и первый баттлфилд про первую мировую (Верден сначала хотел, но понял что этот лучше). По движку, графону и типу камеры тут выбор игр как раз для меня. Впечатления хорошие. Леонид

Леонид 03.07.2018

Не скажу что покупаю игры часто, но если и покупаю то достаточно дорогие и хитовые, поэтому чтобы не переплачивать то покупаю только на Зака Зака, он себя зарекомендовал положительно, поэтому нет оснований ему не доверять. После оплаты ключ приходит сразу, еще ни разу не было чтобы ключ не подходил или уже был использован. Цены вполне адекватные, радует что почти всегда есть скидки. Сергей

Сергей 28.06.2018

Купил здесь Jurassic World Evolution, игруха что надо, как оказалось, работает отлично, полученный код прошел без всякой бяки там, одним словом Зака Зака порадовала. Однозначно качественная платформа, чувствуется забота о клиентах и их интересах, так что буду покупать здесь еще, выбор-то большой, есть где разгуляться уж точно, рекомендации и респект магазину. Миша

Миша 21.06.2018

Покупаю компьютерные игры только на данном ресурсе, так как здесь они гораздо дешевле чем в ps store, ту же подписку PS Plus я покупаю именно здесь, если нет акции от самой sony на неё. Если она есть, то я покупаю на данном сайте карты пополнения и экономлю таким образом деньги. Но экономлю я намного больше благодаря промокодам. Всем рекомендую данный магазин. eyrubilu9c

eyrubilu9c 11.06.2018

Ребята, игра Vampyr в принципе неплохая. Купил вчера, сегодня уже полностью погружен. Есть конечно же косяки, ну блин, где их нет .... в общем за такую низкую цену я доволен покупкой. Тем более когда под твоей ответственностью сотни человек, с которыми нужно вести себя аккуратно, поддерживая эту ниточку общества, уже говорит о том, что весь процесс заставляет постоянно думать, анализировать и это, на мой взгляд, уже показатель качества. Дмитрий

Дмитрий 10.06.2018

Классный магазин, беру здесь игрухи не первый раз. Тех поддержка отзывчивая, цены ниже, чем в других магазинах. Радует раздача бесплатных игр. Любой уважающий себя геймер должен посетить этот магазин. Никита

Никита 30.05.2018

Классный магазин с большим выбором игрушек по выгодной цене, много разных новинок, и частые акции. Валерий

Валерий 19.05.2018

Не первый раз покупаю в этом магазине игры, в основном шутеры с реальный геймплеем. Последний раз взял Star Wars: Battlefront, цена вообще лол, сразу забрал ключ и активировал, да рубилово то еще. Чем нравится этот магазин, так это своей безпроблемностью. Sturmman

Sturmman 14.05.2018

Вообще супер, скачал недавно по акции гта-шку, режусь теперь каждый вечер и не могу оторваться Сергей

Сергей 27.04.2018

Купил по акции лицензионный ключ к Fallout 4, активировал, играю, все збс, покупать игры тут дешевле чем в Steam. Костя

Костя 19.04.2018

Купил лицензионный ключ Husk, после оплаты на мыло пришла инструкция. Тех.поддержка помогла разобраться с установкой. Все окей, буду покупать. Серый

Серый 16.04.2018

Раза три покупал здесь игры. Заинтересовали низкие цены и накопительная скидка для оплаты ( вторая игра обошлась ещё дешевле). Вроде честный магазин,техподдержка помогает сразу. Саня

Саня 12.04.2018

Да норм магаз, думаю многие если не покупали тут, то по крайней мере слышали о таком. У них система накопительная хорошо сделана, так же раздачи бесплатные часто бывают. Все честно. Андрей

Андрей 07.04.2018