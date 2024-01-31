Greedy Cave – мобильная игра в жанре roguelike, позволяющая примерить на себя таинственный образ искателя приключений. Вы будете исследовать захватывающие пещеры, находить драгоценности, очищать локации от монстров, улучшать вещи и прокачивать личные навыки. Разобраться в особенностях проекта вам помогут увлекательные квесты, которые постоянно обновляются. Многих игроков привлекает мрачная атмосфера с забавной и нестандартной рисовкой. Уникальная «фишка» виртуальной вселенной – система прогресса, которая не сохраняется после смерти героя. Хотите ускорить процесс прохождения? Здесь мы публикуем эксклюзивные промокоды Greedy Cave («Жадная пещера») за январь - февраль 2024 года в Таджикистане. Получайте бесплатную игровую валюту или ловите скидки на покупку элитных предметов! Напоминаем, что промокоды ограничены по времени действия.

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