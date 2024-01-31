«Хроники Вечности» – это мобильная многопользовательская онлайн-РПГ. Современная графика и зрелищные спецэффекты выглядят отлично даже на смартфоне, а динамичная боевая система обеспечит яркий игровой опыт. Сражайся с живыми противниками в дуэли или выживай в королевской битве. Интересный сюжет, три фракции с разными способностями и разнообразные сезонные события не дадут заскучать. Создай своего уникального героя с запоминающейся внешностью. Собирай и улучшай оружие и броню и побеждай эпически сложных боссов. Собирай животных-помощников, чтобы передвигаться быстрее, дополнительно увеличить свои характеристики и просто дополнить свой визуальный образ. Участвуй в турнирах, расти в уровне и докажи всем свое превосходство. Используй подарочные коды и промокоды Chronicle of Infinity («Хроники Вечности») за январь - февраль 2024 года в Таджикистане и получай приятную выгоду во внутриигровом магазине.

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