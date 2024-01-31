Bomb Squad – игровое приложение, рассчитанное на команду из восьми человек. Ты сможешь сразиться с друзьями или родственниками, либо заменить реальных пользователей ботами. Создатели предусмотрели несколько видов мини-развлечений, в том числе эпические смертельные битвы и квесты, во время которых необходимо захватить флаг. Тебя ждет красочная графика, многообразие режимов и увлекательные активности. Участники могут использовать собственные мобильные устройства в качестве контроллеров. Специальные предложения с ограниченным сроком действия помогают без лишних хлопот зарабатывать дополнительные преимущества! На нашем сайте ты найдешь новые промокоды BombSquad («Бомбсквад») за январь - февраль 2024 года в Таджикистане. Мы постоянно добавляем на эту страницу свежие акции разработчиков! Выбирай самые интересные варианты, активируй их и получай многочисленные бонусы!

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