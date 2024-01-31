В ММО РПГ «Повелитель Небес» тебя ждет путь избранного героя. Очищай земли от скверны, уничтожай ужасных чудовищ и помоги спасти прекрасных небожительниц из заточения и лап врагов. Регистрируйся и погрузись в волшебный мир восточного колорита. Создай своего уникального аватара, прокачивай его характеристики, набирая опыт в схватках с сильными противниками, выучивай новые навыки и покупай все более могущественное снаряжение. Заводи себе милых и полезных питомцев и выносливых скакунов. Вступай в альянсы, участвуй в турнирах между игроками и затяжных битвах с могучими мировыми боссами. Пройди путь до конца и соверши перерождение в божество, обзаведясь собственным небесным дворцом. Стань членом большого и дружного сообщества. Используй в игре наши промокоды и бонус-коды «Повелитель небес» за январь - февраль 2024 года в Молдове, чтобы получить валюту, уникальное снаряжение и другие дополнительные бонусы.

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