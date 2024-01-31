Rogue Company – динамичная игра в жанре шутера. Тебе предстоит перевоплотиться в агента и решать судьбу виртуального мира! Разработчики предусмотрели множество разнообразных режимов: пользователи покоряют экзотические территории, сражаются за выживание и обезвреживают смертельное оружие. Ты сможешь выбрать одного из нескольких персонажей с уникальными способностями. Принимай ответственные решения в каждом раунде, зарабатывай игровой капитал и трать накопленные деньги на новый инвентарь! Бороться с противниками и пользоваться полученными предметами можно на любых платформах. Релиз распространяется бесплатно, но у тебя есть возможность получать различные привилегии благодаря выгодным предложениям! Список всех действующих вариантов ты увидишь на этой странице. Применяй промокоды и коды (codes) Rogue Company за январь - февраль 2024 года в Таджикистане и активируй многочисленные бонусы!

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