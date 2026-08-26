Карта одна, а платить за её выпуск по полной цене смысла нет. «Плати по всему миру» выпускает виртуальные карты для оплаты зарубежных сервисов, отелей и подписок, но цена на сайте не окончательная – промокод снижает стоимость выпуска на 700 или 1500 рублей, в зависимости от кода. Ниже – какой код куда подходит и как его активировать на сайте и в Telegram-боте.

Цены, тарифы и условия по промокодам актуальны на момент публикации и могут поменяться в любой день – перед оформлением загляни на platipomiru.com и сверь цифры.

Что за сервис и зачем ему промокод

Карта «Плати по всему миру» – это доллары внутри, а пополнение – рублями по СБП, курс пересчитывается сам, без ручной конвертации. С её помощью закрывают оплату подписок, бронируют номера в отелях, покупают билеты, а в поездках расплачиваются через Apple Pay, Google Pay, Alipay или WeChat Pay. На выпуск уходит буквально пара минут – неважно, оформляешь карту через сайт, веб-версию или сразу в Telegram-боте.

Функций промокод не добавляет – он только снижает сумму к оплате при выпуске карты. Но экономия при этом заметная: скидка закрывает от трети до половины стоимости базового тарифа.

Как платить картой «Плати по всему миру»

Способ оплаты зависит от того, где и за что расплачиваешься — сама карта работает как обычная зарубежная банковская.

Для подписок и разовых покупок на сайтах достаточно ввести номер карты, срок действия и CVV прямо на странице оплаты — так проходят App Store, Steam, нейросети и любые онлайн-сервисы. Для бесконтактных платежей и оплаты через приложения карту привязывают к Apple Pay или Google Pay: привязка занимает пару минут прямо в мини-приложении сервиса. В поездках, где привычные системы не работают, выручают Alipay и WeChat Pay — их тоже можно подключить к той же карте. А в отеле, ресторане или магазине за границей карта принимается как любая другая — через терминал, с реквизитами вручную или через привязанный кошелёк.

Список сервисов, которые принимают карту, зависит от региона, поэтому перед крупной покупкой стоит заранее проверить совместимость на стороне продавца.

Какие промокоды действуют сейчас

Сейчас доступно два кода: один подходит для любой карты, второй работает только с Премиальной.

Промокод Что даёт На какие карты действует PKDSPREM −1500 рублей на выпуск – самая крупная скидка из двух действующих кодов Премиальная карта PKDS12HN −700 рублей на выпуск Любая карта – «Для подписок», «Для путешествий» или Премиальная

Название каждого кода в таблице ведёт на страницу купона с полными условиями – там же код можно скопировать одним нажатием.

Скидки и условия по кодам действительны на дату публикации – сервис может завершить акцию досрочно или поменять правила без предупреждения.

С 11 августа по 15 сентября сервис проводит акцию «Выиграй поездку в любую страну»: призовой фонд – 5 000 000 рублей, а среди дополнительных призов – MacBook M5, iPhone 17 Pro, AirPods Pro и 100 промокодов. Участвует любая карта, выпущенная в этот период, независимо от того, каким промокодом ты воспользовалась.

Для Премиальной карты доступны оба кода, но выгоднее PKDSPREM: скидка 1500 рублей больше, чем 700 рублей по PKDS12HN. Совмещать два кода в одном заказе нельзя – сработает только один.

Как активировать промокод

На сайте

Копируешь нужный код: PKDS12HN подходит для любой карты, PKDSPREM – только для Премиальной. Открываешь platipomiru.com и выбираешь карту. На этапе оформления находишь строку «Промокод» и вставляешь код. Убедись, что сумма пересчиталась – если цена осталась прежней, код не сработал. Оплачиваешь заказ и пополняешь карту рублями через СБП.

В Telegram-боте

Заходишь в @platipomiru_bot и жмёшь кнопку «Выпустить карту». Из списка тарифов берёшь нужный – «Для подписок», «Для путешествий» или Премиальный. На экране оплаты вбиваешь промокод в специальную строку и ждёшь, пока цифра пересчитается. Оплачиваешь заказ картой российского банка или через СБП. Все реквизиты – номер, срок и CVV – бот выдаёт прямо в диалоге, без установки сторонних приложений.

На конечную скидку способ оформления не влияет: и сайт, и бот применяют один и тот же промокод. Единственная разница – бот работает без браузера, а сама карта после выпуска и без того хранится внутри Telegram.

Три карты сервиса: какую выбрать

Тарифы решают разные задачи, и от выбора карты зависит, где промокод отработает выгоднее всего.

Параметр Для подписок Для путешествий Премиальная Цена 2 990 рублей (было 3 600 рублей) 3 990 рублей (было 4 990 рублей) 14 990 рублей Курс конвертации 100,10 рубля 94,26 рубля 88,42 рубля – лучший из трёх Комиссия за транзакцию $0,25 $0,25 $0,25 Для чего подходит Маркетплейсы, онлайн-сервисы, нейросети, оплата бизнес-инструментов Отели, оплата в терминалах за границей, авиабилеты, 190 стран Все функции карты для путешествий + расширенные лимиты Особенность Самая доступная по цене Выбор 72% клиентов сервиса Выделенная поддержка 24/7

Тарифы, курс конвертации и размер комиссии сервис может изменить в любой момент – актуальные цифры уточняй на сайте перед заказом.

Во всех трёх тарифах первый год обслуживания без оплаты, пополнение бесплатное, а платежи защищены 3D Secure.

Сколько реально экономит промокод

Итоговая экономия складывается не только из скидки самого кода – на неё влияет и то, насколько тариф уже снижен относительно прежней цены.

Тариф Цена без кода С промокодом Экономия Для подписок 2 990 рублей 2 290 рублей (PKDS12HN) 700 рублей Для путешествий 3 990 рублей 3 290 рублей (PKDS12HN) 700 рублей Премиальная 14 990 рублей 13 490 рублей (PKDSPREM) 1 500 рублей

Цифры в таблице приблизительны – посчитаны по ценам на момент публикации и меняются вслед за тарифами сервиса.

Если сложить скидку PKDS12HN с уже сниженной ценой карты «Для подписок», выйдет экономия 1 310 рублей относительно исходной стоимости в 3 600 рублей.

Разовая скидка – не единственный источник экономии. Комиссия за транзакцию и курс конвертации применяются к каждому платежу, и за год использования карты они складываются в сумму больше, чем даёт любой промокод.

Скидка на выпуск – разовая история, а настоящая экономия строится на комиссии и курсе. Сравнивай эти цифры между тарифами до оформления: разница в пару процентов на каждой транзакции за год перевешивает любой купон на старте — Алина Колесова , эксперт по умному шопингу

Почему промокод может не сработать

Если промокод не изменил сумму, причина обычно одна из следующих:

Опечатка или лишний пробел. Код чувствителен к точности ввода – вставляй его целиком, без пробелов по краям. Код не подходит к тарифу. PKDSPREM работает только с Премиальной картой – на «Для подписок» и «Для путешествий» он не сработает. PKDS12HN, наоборот, подходит для любой карты. В заказе указано два кода. Система принимает только один промокод. Срок действия истёк. Если акция завершилась, ищи актуальный промокод Плати по всему миру у нас на сайте – список обновляется регулярно.

Если всё проверено, а промокод по-прежнему не работает, – напиши в поддержку сервиса, отвечают там в течение нескольких минут.

Ещё способы сэкономить

Промокод – не единственный инструмент экономии. Реферальная программа начисляет от 10 $ за каждого друга, оформившего карту по личной ссылке. Тем, кто регулярно советует финансовые сервисы своей аудитории, доступна отдельная партнёрская программа – с индивидуальными условиями и персональным менеджером.

Частые вопросы

Где смотреть актуальные промокоды, если эти истекут?

У нас на сайте собраны все рабочие промокоды Плати по всему миру.

Промокод суммируется с другими акциями?

Нет, на один заказ действует только один код.

Скидка распространяется на пополнение карты?

Нет, промокоды снижают только стоимость выпуска – на пополнение баланса они не влияют.

Можно ли использовать промокод повторно?

Обычно каждый код рассчитан на один заказ – точные условия смотри на странице купона по ссылке в таблице выше.

Нужно ли уведомлять ФНС об открытии такой карты?

Обязательного уведомления для физлица не требуется. Если карта используется для дохода или бизнеса, стоит отдельно проконсультироваться с налоговым специалистом.

Безопасно ли привязывать карту к Apple Pay и Google Pay?

Да: привязка проходит через код подтверждения, а платежи защищены 3D Secure и шифрованием данных.