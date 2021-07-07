Об игре Raid: Shadow Legends

Приключенческое фэнтези создано специально для тех, кому нравятся эпичные сражения и стратегические расчеты. Персонажи разделены на фракции, а каждый герой обладает уникальным набором качеств. Игрокам необходимо улучшать навыки своих подопечных и выбирать лучших, чтобы создать мощную команду, привести ее к победе и заработать призы.

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