«Спарта» – это военно-экономическая браузерная стратегия, которая перенесет вас во времена Древней Греции. Вам предстоит стать одним из отважных архонтов и собрать под своими знаменами армию для противостояния персам. Здесь политика, война и дипломатия неотделимы и одинаково влияют на судьбу целого государства. Создавайте империю и укрепляйте ваши города, тренируйте бойцов и добывайте ценные ресурсы. Комплексная подготовка к сражениям повысит ваши шансы на победу. Получать дополнительные игровые монеты можно, активируя секретные промокоды. Кроме того, есть возможность управлять колониями и нападать на соседние города. Окунитесь в захватывающую атмосферу жарких боев. Используйте коды Sparta за январь 2024 года в Казахстане, чтобы уменьшить затраты на внутриигровые покупки. Внимание! Промокоды действуют в течение ограниченного периода.

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