Промокоды NYX Professional Makeup в Казахстане
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Отзывы покупателей
Хм, здорово! У подружки днюха, а я голову ломала – что ей купить, чтоб не сконфузиться – кошелек у меня как-то не трещит от долларов))) Да ее еще знать надо – она такая придирчивая. А тут наткнулась на этот сайт с Черной Пятницей, и по скидкам и промокодам сделала целый набор косметики – по мелочи, в разброс, оформила единым подарком потом. Честно? Подружка радостно обалдела от моего подарка – уж в чем в чем, а уж в фирменной косметике и ее качестве она разбирается, восхищалась моей щедрости, не зная, как я его сделала. Что еще важно – посылка пришла курьером в точно назначенный срок, как раз за день до днюхи. В общем, пора себе что-то заказать.
- Светик
- 28.11.2017
Заказывала у них косметику в Черная пятницу. Очень порадовали скидки, правда, конечно же, пока я собралась сделать заказ, уже многое раскупили. Оттенки косметики почти совпадают с цветами на сайте (все же стоит учитывать цветопередачу и яркость монитора). Упаковали оооочень хорошо: много бумаги и немаленькая коробочка (по сравнению с тем, что я заказала, коробка была на 10 таких наборов). Принес курьер, взял подпись и все - очень удобно)) Буду заказывать еще!
- Марина
- 15.12.2016