Хм, здорово! У подружки днюха, а я голову ломала – что ей купить, чтоб не сконфузиться – кошелек у меня как-то не трещит от долларов))) Да ее еще знать надо – она такая придирчивая. А тут наткнулась на этот сайт с Черной Пятницей, и по скидкам и промокодам сделала целый набор косметики – по мелочи, в разброс, оформила единым подарком потом. Честно? Подружка радостно обалдела от моего подарка – уж в чем в чем, а уж в фирменной косметике и ее качестве она разбирается, восхищалась моей щедрости, не зная, как я его сделала. Что еще важно – посылка пришла курьером в точно назначенный срок, как раз за день до днюхи. В общем, пора себе что-то заказать.

Светик

Светик 28.11.2017