I'M (ранее – McDonald’s) – крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания. В кафе можно заказать бургеры и сэндвичи с натуральной говяжьей котлетой, куриным и рыбным филе в аппетитной панировке, наггетсы, картофель фри и хрустящие креветки. Кроме того, гурманам нравятся фирменные лаваши с сочной начинкой, мороженое с вафельно-шоколадной крошкой и лимонады. Важно, что все блюда готовятся сразу перед подачей: вы можете быть уверены в свежести продукции. Компания также предоставляет дополнительные услуги, например организацию детских дней рождения с захватывающей развлекательной программой. Используя промокоды I'M, клиенты постоянно экономят на качественном и свежем фастфуде. Чтобы вам не пришлось самостоятельно искать самые выгодные предложения ресторанов, мы разместили их на данной странице. Коды купонов и промокоды «Макдональдс» за январь 2024 года в Казахстане дают посетителям право на получение скидок и вкусных комплиментов от заведения.

Подробнее Скрыть