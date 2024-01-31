Известная браузерная игра пользуется огромной популярностью среди геймеров. Виртуальные просторы Фэо неспокойны: мирные люди сражаются с коварными магмарами. Вам предстоит принять участие в борьбе с врагами – мистическими существами. В игре возможны также групповые битвы с другими пользователями. В зависимости от расы и профессии персонажа каждый игрок выбирает определенные умения, оружие и доспехи, которые улучшают показатели во время боев. Вас также ожидают увлекательные квесты с потрясающими наградами. Чтобы получить еще больше интересных игровых возможностей без доната, активируйте предложенные промокоды и коды акций «Легенда: Наследие драконов» за январь - февраль 2024 года в Молдове. Обратите внимание: каждое спецпредложение имеет особые условия и ограниченный срок действия. Желаем вам ярких впечатлений!

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