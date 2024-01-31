Встречайте захватывающую ММОРПГ «Мастера меча Онлайн – 2»! Вы снова окажетесь в Айнкраде – мире, где на каждом шагу вас ожидают ловушки, преграды и опасности. Объединяйтесь в группы единомышленников и используйте свои таланты, чтобы достичь верхнего этажа и одержать победу над последним боссом! В новом релизе вас ждут знакомые герои популярного аниме. Эпический сюжет, разнообразные навыки и возможность управлять экипировкой позволяют максимально глубоко погрузиться в процесс. Игра доступна на персональных компьютерах и смартфонах. Возглавляйте команду и вступайте в сражение с монстрами по дороге к цели. С промокодами и кодами «Мастера меча Онлайн – 2» за январь - февраль 2024 года в Молдове вы сможете преодолевать встречающиеся на вашем пути препятствия без лишних расходов! Ищите акции и специальные предложения на нашем сайте и применяйте их для получения подарков, скидок и бонусов!

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