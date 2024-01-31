В онлайн-школе Novakid дети от 4 до 12 лет изучают английский с носителями языка. Индивидуальные занятия проводятся через виртуальную образовательную платформу. Преподаватели задействуют различные методики вовлечения ученика, дополняют программу захватывающими играми. Для развития навыков письма применяется специальная цифровая ручка, много внимания также уделяется постановке правильного произношения. Репетиторы адаптируются под уровень ученика, используют только знакомые ему слова, а не ограничиваются скучными правилами. С первых уроков дети учатся применять полученные знания на практике. Хотите, чтобы ваш ребенок поскорее заговорил на иностранном языке? Для этого необязательно тратить на курсы большие деньги! Предлагаем вам активировать секретный промокод Novakid («Новакид») за январь 2024 года в Казахстане, чтобы получить скидку на обучение в интерактивной школе.

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