Fit Service – российская сеть автомобильных сервисных комплексов. На одной из многочисленных станций техобслуживания ты сможешь отремонтировать транспортное средство, заменить покрышки, проверить состояние тормозной жидкости или воспользоваться другими актуальными услугами. Клиентам доступно онлайн-оформление страховых полисов, при этом для получения документов тебе не придется ехать в офис компании. В фирменном приложении для смартфона можно записаться на сервис, вызвать аварийного комиссара или заказать эвакуатор. Пользователи получают напоминания о необходимости пройти ТО и первыми узнают все новости. Для частных лиц и предприятий разработана бонусная программа. На нашем сайте ты найдешь перечень специальных предложений. Они обеспечивают максимальную выгоду при расчетах за обслуживание. Выбирай подходящие купоны и промокоды «Фит Сервис» (Fit Service) за январь 2024 года в Казахстане, применяй их при оплате и зарабатывай приятные привилегии!

Подробнее Скрыть