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Коды и промокоды Bloomingdales в Казахстане

Новых промокодов для Bloomingdale's нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Очень много интересных американских брендов. Были проблемы с регистрацией и с оплатой. Долго переписывалась с поддержкой, но вопрос был решен.Товар был упакован в обычную упаковку. Несмотря на эти нюансы, вещи пришли высокого качества. Буду заказывать в дальнейшем!

  • Виктория
  • 12.08.2017
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