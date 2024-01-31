Коды и промокоды Bloomingdales в Грузии
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Отзывы покупателей
Очень много интересных американских брендов. Были проблемы с регистрацией и с оплатой. Долго переписывалась с поддержкой, но вопрос был решен.Товар был упакован в обычную упаковку. Несмотря на эти нюансы, вещи пришли высокого качества. Буду заказывать в дальнейшем!
- Виктория
- 12.08.2017
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