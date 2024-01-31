Промокоды Playkey в Узбекистане

Работа с магазином Playkey приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Отзывы покупателей

Мой старый комп Фар Край и Ведьмака уже не тянет, а поиграть хочу. Купил подписку на Плейкей. Даже не ожидал, что качество графики будет таким высоким, как на новом железе. Спасибо вам за промокод, с его помощью купил самый выгодный тариф. Сервис улетный, всем советую. Женя Огаркин

Женя Огаркин 02.02.2019

Согласен,раньше я платил 500 руб.за 70 часов.теперь 1300.лаги как были так и остались.Кароч сервис скотился в пропасть.я никому не рекомендую Сергей

Сергей 23.11.2018

сервис очень крутой нигде не могла его найти Ирина

Ирина 25.04.2018

Неплохой сервис,правда пользуюсь меньше месяца,не знаю хватит ли 70 часов,играю в ночное время)там безлим по времени Данил Васильев

Данил Васильев 19.08.2017

Давно искал подобный сервис, в PlayKey порадовала цена на подписку, довольна низкая, сравнимая с походом в тот же "Мак", а получаешь комфортную игру даже на старом железе. Играется комфортно, лагов нет, пинг хороший. Андрей

Андрей 22.06.2017

Сервис классный. Отзывчивая техподдержка. В группе ВК можно узнать о всех новостях и акциях. Удачи вам! Гала

Гала 20.03.2017

Сервис крутой, но подписка стоит 590рублей в месяц, а играть в этот месяц можно только меньше 3дней... Можно конечно купить еще дополнительное вреия (1200минут за 200рублей) что вам обойдётся в кругленькую сумму за месяц. Итог: лучше это время скопить на нормальный компьютер... Владимир.

Владимир. 31.08.2016

Крутяк, а не сервис! Кто бы знал что мой ноут может тянуть GTA V и Division! Мечта сбылась! GamerOne

GamerOne 05.04.2016

замечательный сайт!! очень доволен !!есть лаги небольшие но это не портит всю идею!! респект и удачи в проекте ребята!! если вы конечно это читаете=) Санчес

Санчес 01.02.2016