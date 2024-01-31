Покупала кроссовки несколько раз, в принципе меня все устраивает. Обувь удобная,ноге в ней комфортно, внешний вид довольно стильный, хотя я не люблю носить спортивную обувь без необходимости, но было время. когда мне они были нужны. Ходить в кроссовках приходилось долго, но ноги не уставали, по сравнению с моделями других магазинов, пума довольно симпатичная. Из какого они материала по факту я так и не поняла, но впрочем он довольно легкий и дышаший, так что мне вполне нравится. Цены, конечно, довольно высокие, но не ужасающие, да и вещи приличные.

Карина

Карина 19.11.2015