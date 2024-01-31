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Отзывы покупателей
Подыскивал сыну спортивную обувь, причем конкретно производства Puma. Брендовая продукция отличается высоким качеством, стильным дизайном. Любая из моделей долго носится, обеспечивает доступ воздуха к стопам, хорошо отводит влагу – это нами уже проверено. Подобрать оригинальную пару не сложно с подробным описанием изделий в удобном каталоге. Здесь много новинок, часто объявляют акции.
- Семенов
- 04.09.2018
Покупала кроссовки несколько раз, в принципе меня все устраивает. Обувь удобная,ноге в ней комфортно, внешний вид довольно стильный, хотя я не люблю носить спортивную обувь без необходимости, но было время. когда мне они были нужны. Ходить в кроссовках приходилось долго, но ноги не уставали, по сравнению с моделями других магазинов, пума довольно симпатичная. Из какого они материала по факту я так и не поняла, но впрочем он довольно легкий и дышаший, так что мне вполне нравится. Цены, конечно, довольно высокие, но не ужасающие, да и вещи приличные.
- Карина
- 19.11.2015