Yandex.Disk – это удобный сервис, предназначенный для облачного хранения и передачи информации другим людям. После регистрации аккаунта вы сможете загружать на сервер личные фото и документы, делать снимки в режиме реального времени и открывать доступ к своим файлам по специальным ссылкам. Кроме того, данные проверяются антивирусом. У вас есть возможность работать не только с web-версией сервиса, но и с десктопным или мобильным приложением. По умолчанию пользователям предоставляется ограниченное пространство для хранения данных. Нужно дополнительное место? Оформите расширенную подписку. Чтобы сэкономить на платных услугах компании, можно использовать купоны и промокоды (коды) «Яндекс.Диск» (Yandex.Disk) за январь - февраль 2024 года в Туркмении. Для этого необходимо войти в свой «Кабинет» и нажать кнопку «Купить место». Ваучеры «Яндекс.Диск» следует применить на соответствующей вкладке открывшейся страницы.

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