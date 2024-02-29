«Альфа школа» – это онлайн-уроки для детей с отличной базой и превосходными преподавателями. Охватываются все школьные предметы, а также возможные дополнительные дисциплины. Сервис подойдет для подготовки к экзаменам, восполнения возникших пробелов в знаниях, а также для тех, кто уезжает за рубеж, но хочет получить образование на родном языке. Запиши ребенка на пробный урок и посмотри на процесс своими глазами. На нем проводится диагностика знаний ребенка и создается подробный план дальнейшего обучения. Здесь создана правильная учебная среда без отвлекающих факторов, а уроки построены с элементами искусственного интеллекта. Требуется выполнять интерактивные и домашние задания, а платформа поможет отслеживать свой прогресс и не скучать. Стоимость на все предметы и хобби одинаковая, а с нашими промокодами «Альфа школа» (myalfaschool.ru) за февраль 2024 года в Туркмении станет еще ниже. Введи их при оплате курсов и сэкономь семейный бюджет.

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