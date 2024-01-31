Отведай вкуснейшей Dodo pizza в Таджикистане. Здесь тебя ждут пиццы разного размера на классическом или тонком тесте с разнообразной начинкой на любой вкус: мясные и овощные, острые и сладкие. Также в ассортименте представлены горячие закуски, салаты, десерты и напитки. Авторизуйся на сайте, делай заказы и получай кешбэк. Следи за различными сезонными акциями и пользуйся выгодными предложениями. Воспользуйся конструктором и добавь недостающие ингредиенты или убери лишние. Следи за работой профессионалов в прямом эфире с кухни ресторана. А еще в пространстве пиццерии проводятся детские мастер-классы по готовке. Покупай выгодные комбо на компанию или составь заказ из двух половинок. Активируй промокоды «Додо Пицца» за январь - февраль 2024 года в Таджикистане и отдохни от суеты за вкусным и сочным перекусом, а сэкономленные деньги приятно порадуют в будущем.

Подробнее Скрыть