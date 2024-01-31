«Валлет Ван» («Единая касса») – это универсальный платежный инструмент для онлайн-магазинов и торговых площадок. За 10 лет существования мультивалютного сервиса на рынке его услугами воспользовалось более 40 000 сайтов. Компания предлагает десятки способов оплаты и быстрое подключение за 1 день. Кроме того, клиенты получают опцию финансового анализа всех значимых показателей в одном окне, возможность командной работы, доступ к современному мобильному приложению и круглосуточную техническую поддержку. Скорость оказания услуг и количество дополнительных опций вас приятно удивят. Выбирайте тариф в зависимости от размера и потребностей вашего бизнеса. Коды «Валет Ван» за январь 2024 года в Казахстане позволят получить скидку на годовую подписку или уменьшить процентную ставку для плательщика. Заходите к нам почаще за свежими промокодами и экономьте с удовольствием!

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