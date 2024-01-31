Сеть Synevo оказывает медицинские услуги. Среди направлений деятельности компании – комплексные и микроскопические исследования, диагностика аутоиммунных заболеваний, определение специфических маркеров и многое другое. Сдать биоматериал для анализа можно в одном из многочисленных филиалов организации. Возможен выезд специалиста на дом. Ты получишь уведомление о готовности результата, а затем сможешь посмотреть отчет в «Личном кабинете», по коду на сайте или любым другим удобным способом. Доступен расчет наличными средствами, банковской картой или в рассрочку. Действующие акции сети лабораторий помогут заботиться о здоровье с минимальными расходами. Обрати внимание на промокоды «Синэво» (Synevo) за январь 2024 года в Беларуси, представленные в списке на этой странице! Они обеспечивают клиентам крупные скидки и различные бонусы. Применяй лучшие предложения в момент оплаты и экономь свои деньги!

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