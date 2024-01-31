SberFood (Plazius) – это уникальная система мобильных платежей для посетителей ресторанов и кафе. Чтобы воспользоваться преимуществами сервиса, нужно загрузить специальное приложение на смартфон и указать реквизиты вашей банковской карты. Теперь вы сможете оплачивать блюда и оставлять чаевые, не дожидаясь официанта, а также получать различные бонусы! Накопив на счету определенное количество бонусных баллов, вы получите возможность расплачиваться ими за последующие заказы. Система гарантирует безопасность и конфиденциальность ваших данных, поэтому вы можете ни о чем не беспокоиться. Специальные коды (промокоды) SberFood (Plazius) за январь 2024 года в Беларуси позволят вам получить на счет дополнительные баллы. Экономьте на кафе, ресторанах, пабах и ни в чем себе не отказывайте! Помните, что бесплатные коды «Плазиус» нужно активировать в течение обозначенного периода.

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