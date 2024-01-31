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Промокоды Playkey в Беларуси

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Отзывы покупателей

Мой старый комп Фар Край и Ведьмака уже не тянет, а поиграть хочу. Купил подписку на Плейкей. Даже не ожидал, что качество графики будет таким высоким, как на новом железе. Спасибо вам за промокод, с его помощью купил самый выгодный тариф. Сервис улетный, всем советую.

  • Женя Огаркин
  • 02.02.2019

Согласен,раньше я платил 500 руб.за 70 часов.теперь 1300.лаги как были так и остались.Кароч сервис скотился в пропасть.я никому не рекомендую

  • Сергей
  • 23.11.2018

сервис очень крутой нигде не могла его найти

  • Ирина
  • 25.04.2018

Неплохой сервис,правда пользуюсь меньше месяца,не знаю хватит ли 70 часов,играю в ночное время)там безлим по времени

  • Данил Васильев
  • 19.08.2017

Давно искал подобный сервис, в PlayKey порадовала цена на подписку, довольна низкая, сравнимая с походом в тот же "Мак", а получаешь комфортную игру даже на старом железе. Играется комфортно, лагов нет, пинг хороший.

  • Андрей
  • 22.06.2017

Сервис классный. Отзывчивая техподдержка. В группе ВК можно узнать о всех новостях и акциях. Удачи вам!

  • Гала
  • 20.03.2017

Сервис крутой, но подписка стоит 590рублей в месяц, а играть в этот месяц можно только меньше 3дней... Можно конечно купить еще дополнительное вреия (1200минут за 200рублей) что вам обойдётся в кругленькую сумму за месяц. Итог: лучше это время скопить на нормальный компьютер...

  • Владимир.
  • 31.08.2016

Крутяк, а не сервис! Кто бы знал что мой ноут может тянуть GTA V и Division! Мечта сбылась!

  • GamerOne
  • 05.04.2016

замечательный сайт!! очень доволен !!есть лаги небольшие но это не портит всю идею!! респект и удачи в проекте ребята!! если вы конечно это читаете=)

  • Санчес
  • 01.02.2016

Сервис просто гениальный по своей идее правда пока есть недоработки типа падения картинки в самой игре. Классно что есть возможность бесплатно сохранится в игре. Да еще хочется видеть в проекте побольше игр=)

  • РазДваТри
  • 26.12.2015
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