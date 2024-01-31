Coddy School – международная онлайн-школа для детей по программированию. Индивидуальные и групповые занятия от четырех до шестнадцати лет. Здесь не только курсы по кодингу, но и по креативу, развитию и кибербезопасности. Сервис проводит уроки как онлайн, так и офлайн, что позволяет выбрать наиболее удобный вариант. Занятия организуются в офисах известных IT-компаний, что дает действительно глубоко погрузиться в процесс. Крутые преподаватели дают максимально много практических навыков, моментально закрепляя всю изученную теорию. Здесь дети готовятся к поступлению в лучшие ВУЗы и построению собственного бизнеса. Также компания занимается благотворительностью, что означает, что часть из оплаченных тобой средств на обучение пойдет на благое дело. Напиши в чате или позвони и получи развернутую консультацию по продуктам с помощью в подборе. Воспользуйся нашими промокодами Coddy School за январь - февраль 2024 года в Узбекистане и получи возможность платить дешевле.

Подробнее Скрыть