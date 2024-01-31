Промокоды «Клаустрофобия» в Таджикистане
Активные купоны и промокоды «Клаустрофобия» январь - февраль 2024
Промокоды сайтов, похожих на «Клаустрофобия»
Истекшие купоны «Клаустрофобия»
Не нашел промокод?Получить первым
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Часто ходим с друзьями на квесты: это отличный способ отдохнуть и сбросить напряжение. В Клаустрофобии приглянулись программы с VR и возможность использовать скидочные коды. Рекомендую!
- Алиса Б.
- 20.02.2019
Пошли с друзьями на день рождение в Клаустрофобию, и не пожалели. Космический квест был просто улетный: решали загадки, тупили и веселились. Чуть не сломали какую-то деталь в механизме, за что нам потом на ресепшене прилетело атата. Но настроения это не испортило. Для скидки в 15% использовал промокод с этого сайта, так что всем советую, пока акция еще идет.
- Артем
- 30.11.2018
Добавить отзыв