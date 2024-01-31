Промокоды и коды купонов H&M в Таджикистане

Отзывы покупателей

Замечательный магазин. Товары для дома очень радуют. Кристина

Кристина 21.12.2020

Магазин с очень оригинальной одеждой, я думаю, что она подойдет не всем. Очень редко там покупаю одежду, но нижнее белье! Действительно можно красивые и качественные комплекты нижнего белья найти, различные корсетное белье, белья для сна. Самое приятное, что ценник на нижнее белье довольно демократичный. А во время распродаж можно вообще все нежнее белье свое обновить. Нравятся новогодние серии, довольно смешные и оригинальные с мехом XD Их не покупала, но безумно довольна другими коллекциями нижнего белья и его разнообразием. Ольга

Ольга 18.11.2016

Очень люблю этот магазин! Там всегда можно найти что-либо себе по душе. Ни в одном магазине такой ценовой категории я не встречала такого разнообразия молодежной одежды , обуви и аксессуаров. Распродажи тоже не заставляют себя ждать. Правда на некоторые товары иногда цены указывают уж слишком завышенные. А из-за неопрятных покупателей в магазине не всегда порядок, парни и девушки не всегда успевают развесить брошенные абы где вещи. А так в целом магазин очень хорош) Карина

Карина 26.10.2016

Раньше мне очень нравился этот магазин. Можно было всегда найти что-нибудь уникальное и интересное. Сейчас в этом плане магазин сдулся, зато появилось много базовых вещей. А вот белье там классное! Особенно комплектики с двумя бюстгальтерами, очень удобно и выгодно) Анфиса

Анфиса 26.09.2016