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Промокоды и купоны Авиасейлс в Таджикистане

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Отзывы покупателей

Обожаю этот сайт! Всегда помогает в выборе подходящего билета. Никогда еще не ошибалась. Нравится, что есть функция о изменении цены: как только цена на билеты определенного рейса в определенный период вылета повышается или поднимается, сразу же приходит письмо на почту. Можно вовремя успеть купить билетики подешевле. Очень хороший сервис)

  • Ольга
  • 15.12.2016

Постоянно пользуюсь этим сайтом! Всегда можно найти выгодные рейсы! Если мониторить в течении недели один и тот же день - ценники меняются, то меньше, то больше. Есть удобный просмотр цен на месяц. Если есть возможность сдвинуть даты отпуска - то можно хорошо сэкономить. Например, в понедельник билеты стоят по 15 000 рублей, а во вторник могут 12 000 рублей быть. Так что совет вам - следите за соседними датами!

  • Снежок
  • 14.12.2016

Поначалу привлекли цены, очень дешево и при этом удобно. Потом оказалось, что цены тут не всегда самые дешевые, но все равно этот сервис - мой самый любимый! На сайте много предложений, удобный поиск, большой выбор полетов,можно составить сложный рейс с пересадками, есть возможность забронировать отели и взять авто в прокат, правда я не ей редко пользовалась, лично мне удобнее другие сайты. Самое мое любимое на сайте - это большая интерактивная карта с ценами, удобная и, к тому же, интересная вещь! Думаю это замечательный сервис для тех,кто занимается планированием своих путешествий сам!

  • Леночка
  • 05.12.2015

Летала в Венецию. Отель был уже забронирован заранее, нужно было только купить билеты. зАШЛА на aviasales и забронировала билеты тут. Поисковая система великолепная, столько разных наворотов. Я оплачивала с электронного кошелька, комиссия была рубля 3, можно еще оплатить банковской карточкой. Билеты мне прислали на почту за 1 день до отправления. Переживала немного, что оплатила, а билеты не пришлют, но все обошлось) Распечатала билеты и на самолет! Буду покупать билеты здесь)

  • liaNaG
  • 16.04.2015

Когда настало время моего отпуска, мы с мужем задумались о покупке авиабилетов. Подруга посоветовала заглянуть на этот сайт. Посмотрели цены, билеты предлагают от различных авиакомпаний, с пересадками и без. Выбрали билеты. Понравилось, что сохраняется направление, которое вы искали ранее, т.е. если в следующий раз хотите полететь туда же можно просто зайти в историю поиска. Также есть раздел "пассажиры"где можно сохранить данные тех, кто летел и потом не вводить одно и тоже несколько раз, очень удобно! Сравнить цены особо не с чем, но для нас билеты показались недорогими.

  • невидимая
  • 28.01.2015
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