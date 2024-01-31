Летал в Испанию по заказанному на Biletix билету. При бронировании сделал ошибку на 1 цифру в годе рождения, наверно потому что торопился. Когда заметил, очень испугался ведь билет был уже оплачен, а деньги то немалые! Я давай звонить им, объяснил ситуацию, мол так и так, они там все разрулили и через некоторое время прислали мне новый билет с верными данными. Хорошо работают сотрудники - спасибо им!

Этот чудо сайт мне посоветовала одна знакомая, которая постоянно пользуется услугами Билетикс. И вот когда мне срочно понадобилось купить билет на самолет для деловой поездки я решилась заглянуть на него и была приятно удивлена. Цены очень заманчивые, привлекло внимание и то, что когда заполнишь данные откуда и куда лететь тебе предлагается 2 варианта: дешевый и быстрый. Решилась на покупку сразу, так как особо времени обдумывать у меня не было и не пожалела! Сервис отличный, оплатила билет сразу на сайте банковской картой, появилась квитанция (которую кстати можно распечатать при необходимости). Я квитанцию не печатала, во время посадки на самолет спросили только паспорт. Теперь буду пользоваться услугами Biletix без опасений) Советую)