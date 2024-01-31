Музей-театр «Сказкин Дом» – это место, где проводятся интерактивные спектакли для детей в возрасте от 1 года в Казахстане. Здесь расположено несколько театральных и игровых пространств, посетив которые, можно увлекательно провести время, окунувшись в волшебную атмосферу. Помимо посещения сказочных представлений, посетителям предлагается проведение детского дня рождения. Есть варианты мероприятий для групп – начальных классов и детских садов, а также выездные спектакли и корпоративные праздники. Для любителей более активного отдыха компания предлагает путешествие-экскурсию в формате квеста. Это далеко не всё, что могут посетить гости, при этом покупка билетов доступна онлайн, в том числе в виде абонемента. Хочешь подарить ребенку незабываемые впечатления и при этом сэкономить? Используй промокоды на скидку и купоны «Сказкин Дом» за январь 2024 года в Казахстане при оформлении заказа и наслаждайся выгодной ценой билета!

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