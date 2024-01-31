Промокоды и бонус-коды Daroo

Отзывы покупателей

Я – мама в затяжном декрете, получила сертификат в подарок на массаж горячими камнями от подруги. И вот, сходила. Впечатления потрясающие, такого расслабления души и тела я не испытывала очень давно. Отличный и запоминающийся подарок на день рождения!!! Виктория

Виктория 17.01.2018

Было здорово!!! Летал в первый раз, ощущение - как будто плывешь по небу, очень понравилось. Это были лучшие минуты в моей жизни. На самом деле ни капли страха. Невероятно завораживающие ощущения! Рекомендую! Очень рад, что воспользовался этим сертификатом от Дару! Роман

Роман 08.12.2017

Ужасная компания! Продают сертификаты, а потом выясняется , что поставщик услуг с ними не работает. Обещают перезвонить, но на деле пришлось самостоятельно несколько дней дозваниваться и выпрашивать решить проблему. Деньги не возвращают, а предлагают доплатить и купить другую услугу. Не дарите близким головную боль и лишний геморрой... Ира

Ира 26.07.2017

Сервис удобный, купить сертификат просто и доставка работает на отлично. С активацией в первый раз возникли проблемы, т.к. мы не знали что можно через сайт. Потом, когда первый сертификат активировали, оператор подсказала что можно в онлайне, теперь так и делаем. А в целом неплохая идея как для подарков, так и чтобы себе что-то прикупить. Катя

Катя 19.06.2017

Как по мне, сервис удобный и простой в использовании. Брала электронный сертификат себе на детокс-процедуры, в целом довольна. Правда активация через телефон у меня почему-то не получилась, не могла никак дозвониться. Может быть из-за праздников наплыв был, в любом случае активировать смогла через сайт только. А дальше все было без затруднений, записалась на удобное время, только пришлось будний день брать, на выходные все забито. Опять же, праздники. Доехала до места назначения быстро, но вот процедура аж на три часа, они хоть и пролетают не заметно, но я почему-то думала не больше двух. Ощущения безусловно приятные, и кожа дышит после, вид как будто только что с моря вернулась. Надежда Панфилова

Надежда Панфилова 19.05.2017

Купила сертификат Daroo на посещение SPA для подруги, но при активации выяснилось что я не туда ткнула и случайно купила сертификат для двух человек. Пришлось с ней идти)) На самом деле я вполне довольна осталась, мы круто провели время, массаж, пилинг, но на будущее было бы здорово если более понятно сделают на сайте разные сертификаты)) Лиля

Лиля 12.05.2017

Уже третий раз дарят сертификат Daroo, первые два раза был массаж и йога, а последний раз мне презентовали уход за руками в салоне SPA by Algotherm. Осталась в полнейшем восторге, два часа полного релакса и расслабления, и что самое главное, у них в списке услуг есть европейский маникюр и не заставляют резать кутикулу! Я ее никогда не срезала и безумно напрягает, когда в отдельно взятых салонах предлагают эту услугу - благо в моем случае обошлось без этого. Сервис отличный, пять баллов без вопросов! Диана

Диана 28.04.2017

Искала подарок подружке и наткнулась на этот сервис. Сайт удобный и выбор просто огромный, уж точно можно найти подарок на любой вкус. Но я на первый раз не стала заказывать ничего экстремального, взяла массаж. Оплату можно сделать прям на сайте и получить сертификат онлайн:) так что можно даже из другого города заказать. Подруге все понравилось)) думаю, буду пользоваться Daroo еще Валерия

Валерия 27.07.2016