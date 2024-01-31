Промокоды «Виши» в Азербайджане
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Отзывы покупателей
Покупала крем Виши в их интернет-магазине - стоит дешевле, чем в аптеке! А еще у виши есть промокоды, я ввела и получила в подарок термальную воду.
- Ольга
- 10.11.2018
Всегда пользуюсь только этой косметикой! Недавно нашла на этом сайте промокоды Vichy и теперь всегда покупаю со скидкой или выбираю подарок к заказу.
- Жанна
- 29.10.2018
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