NeuroNation – это полноценный тренажер, с помощью которого вы можете развивать свои умственные способности. Программа тренировок подготовлена европейскими психологами и нейропсихологами и подтверждена научными исследованиями. В активе проекта более 60 упражнений, у каждого из которых своя задача: укрепление памяти и навыков вычисления в уме, повышение уровня сообразительности, развитие зрительно-пространственного восприятия и логического мышления. Пройдите тест, чтобы получить индивидуальные рекомендации! А за прогрессом вам поможет следить шкала достижений. Увлекательный онлайн-тренажер не даст заскучать и порадует вас быстрыми результатами. Уделяя занятиям лишь 30 минут в день, вы значительно прокачаете свой мозг! Выбирайте промокоды и ваучеры NeuroNation за январь - февраль 2024 года в Армении, размещенные на нашем сайте, чтобы получить доступ к упражнениям со скидкой!

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