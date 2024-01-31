Промокоды Jungle Heat в Узбекистане
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Отзывы покупателей
Игра супер!!!))Разработчики часто делают новых юнитов и подарки, интересуются мнением игроков.нравиться служба поддержки всегда поможет. Дошел до 160 уровня жду новые юниты ато стало слишком просто играть
- Алим
- 19.06.2015
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