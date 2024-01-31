Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Услуги
  4. Изучение иностранных языков
  5. Lingualeo

Промокоды и купоны Lingualeo в Туркмении

Активные купоны и промокоды Lingualeo январь - февраль 2024

Год Premium-подписки с выгодой 55% по промокоду!
ITY Показать код
ITY Показать код
Курс для собеседований на английском языке – бесплатно!
Открыть купон
Открыть купон
Курс «Тотальный футбол» – бесплатно!
Открыть купон
Открыть купон
-30% при покупке тарифа Premium на 12 месяцев!
Открыть купон
Открыть купон
Год тренировки разговорной речи со скидкой 30%!
Открыть купон
Открыть купон
Тариф Premium на 30 дней стоимостью 749 рублей!
Открыть купон
Открыть купон
12 месяцев тарифа Premium – 5990 рублей!
Открыть купон
Открыть купон
Тариф Premium в Lingualeo на 24 месяца по цене 7990 рублей!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на Lingualeo

Скидка 10% рублей на все курсы от TutorOnline по эксклюзивному промокоду! Все промокоды TutorOnline (6)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Эксклюзив! -10 000 рублей на флагманские курсы по интернет-маркетингу в MaEd! Все промокоды MaEd (9)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
-10% на занятия с логопедом в школе «Мой Логопед» при активации промокода! Все промокоды Мой Логопед (8)
Все промокоды
N30 Показать код
N30 Показать код
Премиум-тариф в Puzzle English с выгодой до 58% при активации промокода! Все промокоды Puzzle English (15)
Все промокоды
024 Показать код
024 Показать код
-20% на любую подписку в Puzzle Movies по промокоду! Все промокоды Puzzle Movies (6)
Все промокоды
024 Показать код
024 Показать код
50 рублей на баланс в подарок по промокоду при регистрации! Все промокоды ProfitTask (3)
Все промокоды
15a Показать код
15a Показать код
Скидка 15% на услуги «Телеметр»! Все промокоды Telemetr (7)
Все промокоды
us3 Показать код
us3 Показать код
Эксклюзивная скидка 18% на отправку посылок и писем по промокоду в Boxberry! Все промокоды Boxberry (7)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Дополнительные скидки до 10% на тарифы сервиса SmmBox! Все промокоды SmmBox (8)
Все промокоды
O10 Показать код
O10 Показать код
Скидка 15% на любой тариф при вводе промокода в Instaplus.pro! Все промокоды Instaplus.pro (7)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
-10% дополнительно на обучающие курсы по промокоду в «Хохлов Сабатовский»! Все промокоды Хохлов Сабатовский (11)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Показать еще купоны

Истекшие купоны Lingualeo

Год Premium-подписки с выгодой 60% по промокоду! est Показать код
est Показать код
Годовая подписка Premium с выгодой 65% по коду! s10 Показать код
s10 Показать код
Промокод на премиум-подписку на 95 дней! N06 Показать код
N06 Показать код

Похожие предложения

italki
italki
Novakid
Novakid
Puzzle Movies
Puzzle Movies
Puzzle English
Puzzle English
Yoybuy
Yoybuy
Shipito
Shipito

Отзывы покупателей

Сейчас пробую выучить английский язык при помощи LinguaLeo. У меня есть огромное желание, поэтому всё получается, хоть и сложно. Открыла промокод, чтобы получить скидку на премиум-доступ и реально получила ее! Теперь у меня больше возможностей на LinguaLeo, думаю, и процесс обучения пойдет быстрее.

  • Вера
  • 12.03.2019

Взялась всерьёз за изучение английского, когда решила отправиться путешествовать. Конечно, помимо занятий на Лингва Лео, надо ещё общаться с носителями языка, но здорово, что здесь всё в такой приятной, ненапряжной форме подаётся. Премиум-доступ купила со скидкой по промокоду и сразу получила массу доп. курсов и бонусов.

  • Ксюша
  • 02.02.2019

Это приложение – мой спаситель. Ребенок очень неохотно учил нудные правила английского. С Лингвалео мы подтянули язык буквально за полгода. Упражнения веселые и простые.

  • Лиза
  • 30.09.2018

Шикарное приложение для изучения английского языка. Классные упражнения для разучивания слов. Мой словарь уже 2500 слов! Собираюсь брать премиум аккаунт.

  • Оксана
  • 23.09.2018

Воспользовался услугами сервиса по изучению английского языка. Подтянул разговорный, пополнил словарный запас. Было интересно стать участником группового урока. К занятиям можно подключаться в удобное время. Программа продуманная, хорошо разработанная. По акции получил 3 курса в подарок. Советую практиковаться в комфортных условиях. Опыт колоссальный, не прогадаете.

  • М. Гордей
  • 10.09.2018

Хорошая программа для поддержания и улучшений уже существующего уровня языка. С нуля не занималась, поэтому не могу сказать получится ли, но для расширений уже имеющихся знаний очень хорошая программа. В игровой форме пополняется словарный запас. Удобный и понятный интерфейс. Много видео, которые не только полезные, но и очень интересные. Тесты, мозговые штурмы, повторения проблемных материалов, новых слов. Пользуюсь приложением для iphone и включаю LinguaLeo, когда нахожусь в пробках или по пути на работу: и время скрасит, и пользу для языка принесет. Много бесплатного контента, платно даже пока не пользовалась.

  • Валерия
  • 11.07.2017

Некоторое время пользовалась, чтобы немного потренироваться в немецком (не с нуля учила, а просто вспоминала). Интересная игровая форма, польза была. Если постоянно заниматься, думаю, поддерживать свой уровень можно. Насчет изучения с нуля не уверена.

  • Елена
  • 11.04.2016

Интересная сама идея с игровой формой обучения, очень большое количество контента, который постоянно обновляется, можно найти кучу текстов, аудио и видео. Есть и недостатки, на мой взгляд, это отсутствие общения с другими пользователями, нет также разговорной практики с носителями, а самое главное - грамматики. Я не посоветовала бы программу тем, кто хочет заниматься только по ней, без знания хотя бы азов языка вы потратите время впустую, но при сочетании с другими средствами изучения, как дополнительный источник - сайт весьма хороший.

  • Даша
  • 06.10.2015
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.
Баннер для теста