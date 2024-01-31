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Купоны и промокоды GearBest в Туркмении

Работа с магазином GearBest приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды GearBest январь - февраль 2024

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Отзывы покупателей

Магазин похож на Али, но понравился больше тем, что нет дублирования товара. Если это, например iPhone 6, то их там не будет 100500 вариантов от разных производителей, а только 1 (ну на каждый объем памяти). Заказы пришли довольно быстро, если учитывать то, что заказывала перед Новым Годом. Все хорошо упаковано, как и обычно. Ну и цны очень уж приятные - заказывай не хочу.

  • Катя
  • 15.12.2016

Неплохой магазин, хотя не без своих синусов. Цены в нем хорошие, хотя со скидками часто химичат&nbsp; но все равно, они довольно низкие. есть много купонов, по ним можно получить хорошую скидку. Наземная доставка более медленная, чем самолетами. Бывают сбои в работе почты или нет товара в наличии, но относительно редкие, так что мне вполне нравится магазин.

  • Алексей
  • 14.11.2015
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