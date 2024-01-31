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Промокоды на скидку Emirates в Туркмении

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Отзывы покупателей

Не могу удержаться, чтобы не оставить свой благодарный отзыв. Каждый год летаю к дочке в ОАЭ и каждый год проблема – где взять деньги на билеты. Что-то высылает дочь, что-то сама пытаюсь найти. В этом году думала не поеду, денег мало, а без дочери скучаю. А тут от дочки подарок: все оплачено. Не пойму, откуда дочь взяла такие деньги мне на перелет туда и обратно?! Она объяснила, что здесь, на сайте, она попала на акцию Черной Пятницы, заполнила купон с промокодом и получила грандиозную скидку, причем на ту же авиакомпанию, которой я обычно летаю к ней. Безмерно счастлива, как замечательно, что существуют такие сайты с акциями! Спасибо огромное!

  • Инесса
  • 28.11.2017

Мнение о компании неплохое. Нравится удобный сервис, удобство заказа, хорошие самолеты с удобными креслами, хорошим питанием и комфортными условиями. Из минусов - кондиционеры были включены на какую-то адски низкую температуру, так что в салоне было не комфортно прохладно, а скорее холодно, так что все летели, укутавшись в пледы, по приезду оказалось, что наш багаж уехал куда-то в другое место, но нам быстро его вернули, так что проблема решилась. В целом довольно хороший авиаперевозчик, буду пользоваться еще

  • Кристина Иванова
  • 17.10.2015
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