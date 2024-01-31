Купоны и промокоды ASOS в Туркмении

Отзывы покупателей

Моя сестра решила подготовить свадьбу самостоятельно и отказалась от клише. Поэтому вместо зефирно-пряничного белого платья мы нашли чудесное тюневое в пудровом цвете на сайте Asos. Размерная сетка весьма понятная, у нас проблем не возникло. Удобно, что прямо на сайте можно отследить посылку. А еще нам тут же дали промокод на следующую покупку, и я уже присмотрела платья подружкам невесты. Тара А.

Тара А. 07.02.2019

Ну это просто мой фаворит! Всегда там одежду покупаю, уже не помню, когда последний раз по магазинам ходила. На выпускной платье тоже там купила, ни у кого такого не было) да и повседневная одежда почти вся оттуда)) Доставка курьером за неделю еще и бесплатно, всегда выручает! Ольга

Ольга 18.12.2017

Отхватила себе на Асос чудесный костюмчик и шарфик! Подруга обзавидовалась. Но только если бы не Черная пятница, бы я себе такие вещи не смогла купить. Шарфик мягкий, приятный на ощупь, костюм по фигуре. Сразу надела на вечеринку, правда, пришлось сразу его постирать – поставила пятно от вина. Но, что еще удивительней – вопреки прогнозам завистников, костюмчик после стирки не сел и форму не потерял. А купила я его невероятно дешево благодаря скидкам и промокодам на сайте. Никто не верит на счет цены! А я буду продолжать покупать все по акциям. Эля

Эля 26.11.2017

Все мои друзья уже давно пользуются ASOS, но у меня как-то все не доходили руки до этого сайта. Увидел очень заманчивый промокод к Black Friday и не устоял. И не зря, по распродаже удалось купить себе и жене по зимней куртке с большой скидкой (около 70%). Очень довольны, качество отличное, доставили быстро – уже к концу ноября носили свои обновки. Илья

Илья 26.11.2017

Покупала себе платье на выпускной и босоножки года 2 назад, все здорово, а главное не пришлось устраивать эти "рейды" по всем магазинам. Прикольно, что можно посмотреть каждую вещь на моделе на видео, так что кота в мешке не получишь) Ну а сейчас там куча супер модной одежды, в обычных магазинах не всегда такое найдешь) Мария

Мария 23.09.2016

Магазин неплохой. Заказываю там одежду и аксессуары, нареканий никаких. А вот с костюмом для мужа вышла заминка: заказали, получили посылку (кстати, доставка была бесплатной), а он оказался не такого цвета,как на фото. Да и в принципе превратил супруга в современную версию советского инженера. Пришлось отправлять посылку обратно, но к чести магазина сработали они на отлично и деньги вернули без лишних вопросов.) Так что asos можно доверять. Даже если вещь не подошла, они ведут себя крайне корректно.) Анна

Анна 26.07.2016