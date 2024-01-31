Sappo – магазин, специализирующийся на реализации широкого ассортимента продукции для детейлинга авто. Компания существует с 2008 года в Таджикистане и на данный момент имеет более 2500 товаров от ведущих брендов. В каталоге можно найти полировальные машинки, средства для защиты обивки салона, комплекты для текстурного ремонта кожи сидений, ведра, салфетки и многое другое! Есть возможность бесплатной доставки в любой регион России. Ты найдешь всё необходимое для поддержания твоего автомобиля в отличном состоянии. На официальном сайте представлены конкурентоспособные цены, кроме того, регулярно проводятся дополнительные скидки и акции. Имеются офлайн магазины в гг. Москве и Санкт-Петербурге. Желаешь почистить свой автомобиль без особого удара по кошельку? Тогда обрати внимание на промокоды Sappo за январь - февраль 2024 года в Таджикистане! Покупай самые полезные аксессуары для чистки и заставь свою машину сиять!

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