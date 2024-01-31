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Отзывы покупателей

У меня мот из Японии. В России достать запчасти на модель 1991 года нереально. Если бы не Мегазип, пришлось бы на запчасти сдавать. А так катаюсь без проблем.

  • Гришин
  • 01.10.2018
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