Gods And Glory – это многопользовательская стратегия, которая позволит вам ощутить себя властелином великой империи. Выбирайте свой индивидуальный стиль правления, смело отправляйтесь навстречу приключениям и отважно сражайтесь с другими игроками в режиме PvP. Вы будете прокачивать героев из своей армии, используя не только оружие, но и силы магии. Совершенствуйте тактику и изучайте новые технологии, возрождайте старинные здания и придумывайте ловушки для неприятелей, стройте надежные укрепления и заручайтесь поддержкой союзников. Чтобы получить доступ к платному контенту, необязательно тратить реальные средства. Достаточно использовать секрет-коды и промокоды Gods And Glory («Герои: Ярость Богов») за январь - февраль 2024 года в Таджикистане. При условии активации купона в указанный срок вы сразу же получите приятный бонус.

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