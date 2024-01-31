Знаменитый шутер Standoff возвращается к своим поклонникам с расширенными возможностями. Сражение бойцов отряда специального назначения с преступниками выходит на следующий уровень. Пользователям доступны новые виды вооружения, режимы и карты. Силы противников равны, и только ты решаешь, на чьей стороне окажется преимущество! Ты сможешь протестировать множество удобных функций, предлагаемых исключительно в обновленной версии. Это торговля среди игроков, персональная настройка управления и отправка сообщений. Пообщайся в текстовом чате с единомышленниками, чтобы получить еще больше удовольствия от процесса! Отдыхай от рутины и получай дополнительную выгоду. В нашем каталоге тебя ждут промокоды (promo codes) «Стендофф 2» (Standoff 2) за январь - февраль 2024 года в Таджикистане, которые дадут тебе право на приятный бонус. Воспользуйся специальными предложениями от компании и пробуй свежие релизы на оптимальных условиях!

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