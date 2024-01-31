если сравнивать Origin со Steam, то первый более простой и удобный в использовании. Так как пользуюсь и тем и другим, мне есть с чем сравнивать. Хорошая платформа для игр без всяких наворотов, радует что есть скидки на игры, можно неплохо сэкономить. На некоторые игры цены все таки высокие, но не думаю что это большая проблема если сравнить все за и против. Купил уже много игр, играю с удовольствием, пока с проблемами не сталкивался.

revolt15

revolt15 17.04.2015