Avakin Life – виртуальный мир, где предлагается создать 3D-аватара в любом стиле и с любым характером. Можно обустроить дом, а после – проводить в нем время в компании друзей или с любимым питомцем. Перед игроком открывается большой гардероб: наполняй его уникальными образами, комбинируя одежду и аксессуары. Выбирай профессию, знакомься, исследуй практически безграничные возможности игровой вселенной! Это однопользовательская игра для компьютера и мобильного телефона. Общение происходит в бесплатном 3D-чате, можно отправлять личные сообщения друзьям. Для квартир установлен рейтинг, на который можно влиять различными способами. Панель управления интуитивно понятная и удобная. Хочешь получать приятные выгодные бонусы? Применяй промокоды и коды «Авакин Лайф» (Avakin Life) за январь - февраль 2024 года в Таджикистане и забирай монеты, кристаллы и другие «плюшки», которые сделают еще более приятной и так увлекательную игру.

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