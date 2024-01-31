«Единая касса» предлагает владельцам интернет-магазинов современный инструмент для осуществления финансовых операций в интернете. С помощью этого сервиса вы сможете принимать платежи от покупателей. Здесь доступны самые популярные способы переводов. Благодаря статистике можно легко отслеживать все бизнес-показатели . Подключение платежного агрегатора сэкономит ваше время. Кроме того, вы можете скачать бесплатное мобильное приложение Merchant W1 для iOS и Android, чтобы следить за развитием вашего бизнеса прямо с телефона. Действия, которые проходят через систему, надежно защищены. Все клиенты могут воспользоваться круглосуточной технической поддержкой. Если вы заинтересованы в эффективном ведении бизнеса в режиме онлайн активируйте скидочные коды (codes) и промокоды Wallet One за январь - февраль 2024 года в Молдове и подключайте свой интернет-магазин к «Единой кассе» на выгодных условиях.

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