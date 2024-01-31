Играй онлайн в культовую игру Quake от компании Bethesda. Скачивай бесплатную версию в Steam и попробуй процесс в раннем доступе. Тебя ждет стильный многопользовательский шутер от первого лица с жаркими перестрелками. Доступны шестнадцать персонажей с уникальными свойствами и характеристиками. Поиграй за каждого и остановись на чемпионе с подходящим стилем игры. Несколько режимов не дадут заскучать: останься единственным выжившим в королевской битве, опробуй дуэль или командный режим до смерти, охраняй базу от врагов. Также можно создавать матчи с собственными уникальными настройками. Оформляй боевой абонемент и получай сильный буст и дополнительные подарки и поощрения. Попробуй себя в сражении с живыми оппонентами. А наши промокоды на скидку Quake («Квейк») за январь 2024 года в Казахстане помогут с этим. Получай усиления, уничтожай противников и поднимайся в рейтинге.

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