Используя промо-коды для активации Planetside 2 за январь - февраль 2024 года в Киргизии, вы откроете для себя расширенные возможности массового многопользовательского шутера от первого лица. Огромные виртуальные просторы, кровопролитные сражения на воздушной и наземной технике, возможность совершенствования навыков – все это позволит насладиться игрой даже самым требовательным геймерам! Благодаря внедрению трехмерного движка управление порадует игроков своей реалистичностью. Для успешного продвижения в игре нужно проявить умения в строительстве отдельных баз. Подарочные коды (codes) Planetside 2 необходимо ввести в специальном поле. После этого вы сразу же получите бонус (например, средства, которые увеличивают скорость получения ресурсов и опыта). Все промокоды Planetside 2 ограничены по сроку действия.

Подробнее Скрыть